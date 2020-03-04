В здании цирка в Твери спасатели тушили условный пожар

4 Март 2020 2020-03-04T11:06:38+03:00

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Во вторник, 3 марта, в здании Тверского государственного цирка прошли плановые пожарно-тактические учения.

По тактическому замыслу в результате нарушения требований пожарной безопасности при использовании электрических бытовых приборов произошло возгорание в репетиционном зале на первом этаже с последующим задымлением соседних помещений.

К месту условного происшествия прибыли подразделения из пожарно-спасательных частей № 1,2,3,4,72 и специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области, региональная аварийно-спасательная служба, а также СПТ ФПС ГУ МЧС России по Тверской области – всего более 40 человек личного состава.

- Руководство управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ следило за ходом учения, оценивало степень подготовки оперативного штаба, отдельных подразделений и гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - Оценка действий участников учения будет дана после подробного разбора и анализа.

ИСТОЧНИК KP.RU