В Твери столкнулись два автобуса, пострадала пассажирка

4 Март 2020 2020-03-04T10:14:02+03:00

При столкновении двух автобусов пострадала пассажирка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла около 9:37 утра, 3 марта, в районе дома №107 на улице Горького в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 50-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ", движущимся по маршруту №9, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автобусом "МАЗ", двигающимся по маршруту №208 под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка-пассажир автобуса "МАЗ". Пострадавшей оказали медпомощь, после чего отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU