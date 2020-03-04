Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области по вине пьяного водителя
Угрозы жизни нет
В ДТП на М-10 пострадали водитель и пассажирФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла утром, 4 марта, на 191-м км трассы М-10 "Россиия" в Калининском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель - виновник аварии и его пассажир - 23-летняя девушка.
Угрозы жизни пострадавших нет. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU