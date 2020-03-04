Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области по вине пьяного водителя

4 Март 2020 2020-03-04T10:06:52+03:00

В ДТП на М-10 пострадали водитель и пассажир Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Авария произошла утром, 4 марта, на 191-м км трассы М-10 "Россиия" в Калининском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель - виновник аварии и его пассажир - 23-летняя девушка.

Угрозы жизни пострадавших нет. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU