2020-03-04T10:06:52+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области по вине пьяного водителя

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ДТП на М-10 пострадали водитель и пассажирВ ДТП на М-10 пострадали водитель и пассажирФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Авария произошла утром, 4 марта, на 191-м км трассы М-10 "Россиия" в Калининском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель - виновник аварии и его пассажир - 23-летняя девушка.

Угрозы жизни пострадавших нет. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать-алиментщица из Тверской области проведет год на исправительных работах
В Твери дома для жителей Морозовского городка построят на улице Фрунзе
Металлические изделия украли у жителя Тверской области
Концерт симфонического оркестра RockestraLive объединит в Твери поклонников рока и классики
Дороги Тверской области на месяц закроют для большегрузов
Ночью в Торжке Тверской области местный житель обокрал кафе
В здании цирка в Твери спасатели тушили условный пожар
С сегодняшнего дня в Твери начинается уличная продажа цветов к 8 Марта
В Твери столкнулись два автобуса, пострадала пассажирка
В Удомле Тверской области легковушка сбила пешехода
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области по вине пьяного водителя
Плотный туман окутал Тверскую область
Экспозиция, посвящённая тверским женщинам-изобретательницам, открывается в Твери
В Твери откроется выставка, посвященная Ржевской битве
Тверскому бизнесу отсрочат повышение платы за аренду госимущества
На «Михайловских чтениях» в Твери расскажут об истории Шотландии
В Европе заинтересованы в панелях из Тверской области
В Твери пройдет Вечер женской поэзии
Некачественную сырокопченую колбасу нашли на производстве в Твери
Двое мужчин планировали делать "закладки" на территории Твери
С улицы Орджоникидзе власти Твери хотят эвакуировать темно-зеленую "Ладу"