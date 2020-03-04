В Удомле Тверской области легковушка сбила пешехода

4 Март 2020 2020-03-04T10:09:37+03:00

Женщина-пешеход попала под машину в Удомле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 3 марта, в районе дома №28 по улице Попова в Удомле Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель, управляя автомобилем "Хендай", наехал на 30-летнюю женщину-пешехода.

Пострадавшая получила ушибы и перелом бедра. Угрозы ее жизни нет. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU