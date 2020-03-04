Плотный туман окутал Тверскую область
Утром 4 марта Тверь и Тверскую область окутал плотный туман.
По сообщению Тверского гидрометцентра, видимость на дорогах составила не более 300-800 метров.
При этом в областной столице установилась "плюсовая" погода. Днем 4 марта синоптики обещают потепление до +4... +9 градусов, в ночные часы +1... +6.
Не исключено, что погода продолжит преподносить нам сюрпризы, и в четверг станет еще на пару градусов теплее. Будет дождливо и слякотно, а потому в ближайшие дни туман вряд ли рассеется.
Водителей предупреждают, что на дорогах следует проявлять повышенное внимание и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU