Плотный туман окутал Тверскую область

4 Март 2020 2020-03-04T08:48:19+03:00

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Утром 4 марта Тверь и Тверскую область окутал плотный туман.

По сообщению Тверского гидрометцентра, видимость на дорогах составила не более 300-800 метров.

При этом в областной столице установилась "плюсовая" погода. Днем 4 марта синоптики обещают потепление до +4... +9 градусов, в ночные часы +1... +6.

Не исключено, что погода продолжит преподносить нам сюрпризы, и в четверг станет еще на пару градусов теплее. Будет дождливо и слякотно, а потому в ближайшие дни туман вряд ли рассеется.

Водителей предупреждают, что на дорогах следует проявлять повышенное внимание и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU