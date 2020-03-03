2020-03-03T22:34:06+03:00
Наука

Экспозиция, посвящённая тверским женщинам-изобретательницам, открывается в Твери

Там будут представлены научные разработки, патенты и многое другое
Виктория ТУШКОВА
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Возможно, пример тверских женщин-изобретательниц кого-то вдохновитВозможно, пример тверских женщин-изобретательниц кого-то вдохновитФото: Евгения ГУСЕВА
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В преддверии 8 Марта в Твери открывается выставка «Истории о выдающихся изобретательницах: Тверские женщины–изобретатели».

- Эта встреча – продолжение прекрасной традиции, заложенной в прошлом году в преддверии Международного женского дня, - сообщает организатор, Тверская областная библиотека имени Горького.

Выставка развернётся в отделе патентно-технической и экологической информации Горьковки, её открытие - уже завтра, 4 марта в 11:00, и продлится до 31 марта.

Героини выставки – учёные вузов Твери. Экспозиция представит их научные разработки, учебно-методическую литературу, статьи, патенты на изобретения и свидетельства на базы данных, и, конечно, грамоты и награды.

Вопросы о выставке можно залдать по телефону в Твери: 34-70-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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