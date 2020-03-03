В Твери откроется выставка, посвященная Ржевской битве

3 Март 2020 2020-03-03T23:19:02+03:00

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5 марта в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной пройдет открытие выставки «На Ржевском рубеже». Автор представленных на ней работ – заслуженный художник России Владимир Абрамович, член Тверского областного отделения Союза художников. Живописец работает в разных жанрах, среди его картин есть пейзажи, портреты и натюрморты. Одной из главных тем его творчества является Великая Отечественная война.

Все работы художника созданы в реалистической манере. Он очень тщательно относится к любым деталям оружия, обмундирования и различных атрибутов военного быта. Собранные воедино на выставке, его полотна как бы рассказывают историю Ржевской битвы, ставшей одним из самых трагических событий войны.

Очень символично, что эта выставка открывается в преддверии открытия под Ржевом грандиозного мемориального комплекса. Ее можно будет посетить до 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU