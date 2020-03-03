Тверскому бизнесу отсрочат повышение платы за аренду госимущества
Губернатор Игорь Руденя решил немного облегчить жизнь тверским предпринимателям. Глава региона предложил заморозить на год повышение повышение арендной платы за пользование госимуществом.
– Мы считаем, что в 2020 году, сделав мораторий на повышение арендной платы, мы дадим возможность бизнесу более уверенно развиваться и стоять на ногах, – прокомментировал журналистам своё решение Игорь Руденя 3 марта после заседания областного правительства.
Размер арендной платы за пользование госимуществом Верхневолжья ежегодно индексируется. Но не теперь.
Инициатива губернатора коснётся более 400 арендаторов. Это в основном малые и средние предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»