2020-03-03T21:54:01+03:00
Экономика

Тверскому бизнесу отсрочат повышение платы за аренду госимущества

С таким предложением выступил глава региона
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя решил облегчить жизнь бизнесу своим предложением. Фото: ПТОИгорь Руденя решил облегчить жизнь бизнесу своим предложением. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя решил немного облегчить жизнь тверским предпринимателям. Глава региона предложил заморозить на год повышение повышение арендной платы за пользование госимуществом.

– Мы считаем, что в 2020 году, сделав мораторий на повышение арендной платы, мы дадим возможность бизнесу более уверенно развиваться и стоять на ногах, – прокомментировал журналистам своё решение Игорь Руденя 3 марта после заседания областного правительства.

Размер арендной платы за пользование госимуществом Верхневолжья ежегодно индексируется. Но не теперь.

Инициатива губернатора коснётся более 400 арендаторов. Это в основном малые и средние предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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