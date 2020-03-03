На «Михайловских чтениях» в Твери расскажут об истории Шотландии

3 Март 2020 2020-03-03T23:27:31+03:00

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15 марта в библиотеке имени Герцена продолжит работу лекторий «Михайловские чтения». Очередная лекция будет посвящена святой Маргарите Шотландской, жившей в XI веке. Протоиерей Александр Шабанов расскажет об истории ее жизни, а также о связанных с ее именем легендах.

Маргарита, бывшая королевой Шотландии, стала первой и долгое время оставалась единственной шотландской святой. Она была канонизирована католической церковью еще в XIII столетии. Четырьмя столетиями позже ее провозгласили святой покровительницей Шотландии. Святая Маргарита оказывала покровительство искусствам и образованию, занималась благотворительностью, много сделала для шотландской церкви.

Лекция состоится в «Горнице» библиотеки по адресу: Тверской просп., 5, 2-й этаж.

Начало в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU