В Европе заинтересованы в панелях из Тверской области

3 Март 2020 2020-03-03T21:21:45+03:00

В Верхневолжье планируется реализовать несколько новых инвестпроектов в лесопромышленной отрасли

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На заседании областного правительства, посвященного лесному комплексу региона, были обнародованы планы по новым инвестпроектам в сфере переработки древесины. В том числе речь зашла о проекте по производству CLT-панелей.

Сегодня в Европе благодаря равнению на «Зеленую экономику» набирает популярность технология строительства домов из CLT-панелей (многослойные панели из склеенных крест-накрест деревянных пластин).

– Мы уже достигли определенных соглашений о намерениях с потенциальными заказчиками из Германии, Австрии и Голландии, они заинтересованы в наших панелях, – сообщил Юрий Сероугольников.

По его словам, областное правительство и губернатор Игорь Руденя поддерживают проект. Новое производство даст миллионные налоговые поступления в бюджет региона и новые рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU