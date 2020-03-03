В Европе заинтересованы в панелях из Тверской области
На заседании областного правительства, посвященного лесному комплексу региона, были обнародованы планы по новым инвестпроектам в сфере переработки древесины. В том числе речь зашла о проекте по производству CLT-панелей.
Сегодня в Европе благодаря равнению на «Зеленую экономику» набирает популярность технология строительства домов из CLT-панелей (многослойные панели из склеенных крест-накрест деревянных пластин).
– Мы уже достигли определенных соглашений о намерениях с потенциальными заказчиками из Германии, Австрии и Голландии, они заинтересованы в наших панелях, – сообщил Юрий Сероугольников.
По его словам, областное правительство и губернатор Игорь Руденя поддерживают проект. Новое производство даст миллионные налоговые поступления в бюджет региона и новые рабочие места.
ИСТОЧНИК KP.RU
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