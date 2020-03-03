3 Март 2020 2020-03-03T21:13:55+03:00

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12 марта в Твери пройдет Вечер женской поэзии.

Поэтический вечер нового формата организаторы посвящают лишь женским авторам и чтецам. Они даже подчеркивают: "Обратите внимание, что для участия рассматриваются только женские заявки!" И уточняют: основная идея вечера - чтения произведений других поэтесс (то есть не собственного сочинения) как современных, так и классических.

Отметим, что принять участие в Женском вечере могли все желающие девушки. Для этого надо было всего лишь оставить заявку.

ул. Трехсвятская 25/29.

С 19:00 — 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU