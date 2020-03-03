3 Март 2020 2020-03-03T19:12:57+03:00

Некачественную сырокопченую колбасу нашли на производстве в Твери Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В феврале инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на предприятии-производителе города Твери были отобраны пробы мясной продукции.

Образцы были направлены на проверку в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты установили в пробах колбасы сырокопченой полусухой "Сервелат Особый", колбасе сырокопченой полусухой "Кремлевская" превышение массовой доли микробной трансглутаминазы, что является нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU