Двое мужчин планировали делать "закладки" на территории Твери
По подозрению в попытке сбыта наркотических средств в Центральном районе Твери сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет.
Установлено, что фигуранты планировали распространять наркотик на территории города Твери бесконтактным способом посредством "закладок". Накануне подозреваемые сделали на территории города тайники с наркотическим средством.
В местах "закладок" оперативники наркоконтроля изъяли наркотическое вещество общей массой 3,72 грамма, что относится к крупному размеру.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ.
Злоумышленники арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU