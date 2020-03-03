2020-03-03T19:02:28+03:00
Происшествия

Двое мужчин планировали делать "закладки" на территории Твери

Их задержали полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в ТвериПодозреваемых в сбыте наркотиков задержали в ТвериФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По подозрению в попытке сбыта наркотических средств в Центральном районе Твери сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет.

Установлено, что фигуранты планировали распространять наркотик на территории города Твери бесконтактным способом посредством "закладок". Накануне подозреваемые сделали на территории города тайники с наркотическим средством.

В местах "закладок" оперативники наркоконтроля изъяли наркотическое вещество общей массой 3,72 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Злоумышленники арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Некачественную сырокопченую колбасу нашли на производстве в Твери
Двое мужчин планировали делать "закладки" на территории Твери
С улицы Орджоникидзе власти Твери хотят эвакуировать темно-зеленую "Ладу"
Тверские полицейские задержали подозреваемого в магазинной краже
Суд в Тверской области закрыл сайты по продаже магнитов для приборов учета
Тверским детям рекомендуют больше гулять и принимать витамин D
Встреча с выдающимися выпускниками факультета физкультуры состоится в Твери
Денис Черных покидает пост руководителя Госавтоинспекции Тверской области
В сельскую библиотеку Тверской области взяли на работу кота-интеллектуала
Невсхожими семенами торговали на рынке в Осташкове Тверской области
8 Марта на улицах Твери женщинам будут дарить цветы
Игорь Руденя поздравил Ржев и еще нескольких городов и районов Тверской области с 77-летней годовщиной освобождения от фашистов
За кражу из магазина росгвардейцы задержали двух жителей Тверской области
Жители Твери и Калининского района стали чаще вызывать "скорую помощь"
Тверские каратисты завоевали "золото" первенства России по киокусинкай
Предпринимателей Твери прилашают на семинар по дизайн-коду города
Полицейские раскрыли кражу иномарки в Твери
В Твери мошенники обманули пенсионерку на 600 тысяч рублей
В Твери на сутки перекроют Театральную площадь
В Твери Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Трехсвятской
На старты "Лыжни России - 2020" в Тверской области вышли более 4000 человек
Из ревности к бывшей жене житель Тверской области оставил детей без жилья
В Тверской области водитель на скутере сбил девочку-пешехода