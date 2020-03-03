Двое мужчин планировали делать "закладки" на территории Твери

3 Март 2020 2020-03-03T19:02:28+03:00

Подозреваемых в сбыте наркотиков задержали в Твери Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По подозрению в попытке сбыта наркотических средств в Центральном районе Твери сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет.

Установлено, что фигуранты планировали распространять наркотик на территории города Твери бесконтактным способом посредством "закладок". Накануне подозреваемые сделали на территории города тайники с наркотическим средством.

В местах "закладок" оперативники наркоконтроля изъяли наркотическое вещество общей массой 3,72 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Злоумышленники арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU