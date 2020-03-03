С улицы Орджоникидзе власти Твери хотят эвакуировать темно-зеленую "Ладу"

3 Март 2020 2020-03-03T18:53:21+03:00

Расходы взыщут с собственника, если он не уберет автомобиль самостоятельно

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Во вторник, 3 марта, администрация Твери опубликовала постановление об эвакуации транспортного средства с признаками бесхозяйного. "ВАЗ 2111" темно-зеленого цвета, припаркованный на улице Орджоникидзе, в районе дома №47, осмотрел представитель администрации Московского района. Регистрационные номера на транспортном средстве отсутствуют.

В связи с этим администрация требует собственника транспортного средства своими силами и за свой счет эвакуировать автомобиль в предназначенное для хранения транспортных средств место или утилизировать его в случае прекращения эксплуатации.

Если в течение 40 календарных дней требование не будет исполнено, автомобиль эвакуируют принудительно. Расходы будут взысканы с собственника.

ИСТОЧНИК KP.RU