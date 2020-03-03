Тверские полицейские задержали подозреваемого в магазинной краже

3 Март 2020 2020-03-03T18:40:16+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась директор одного из магазинов, расположенных на набережной Афанасия Никитина. Женщина рассказала, что неизвестный взломал замок на входной двери, проник в помещение и похитил из торгового зала товарно-материальные ценности.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый неработающий 20-летний житель Тверской области. Злоумышленника доставили в полицию, где он сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU