Суд в Тверской области закрыл сайты по продаже магнитов для приборов учета

3 Март 2020 2020-03-03T18:28:27+03:00

Суд закрыл сайты по продаже магнитов для приборов учета Фото: архив "КП"

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Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены две страницы с предложениями о покупке магнитов, позволяющих останавливать или корректировать показания приборов учета жилищно-коммунальных услуг.

Сайты находились в свободном доступе для пользователей.

Для исключения доступа граждан к данным ресурсам прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU