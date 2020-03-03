2020-03-03T18:28:27+03:00
Общество

Суд в Тверской области закрыл сайты по продаже магнитов для приборов учета

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд закрыл сайты по продаже магнитов для приборов учета Фото: архив "КП"Суд закрыл сайты по продаже магнитов для приборов учета Фото: архив "КП"
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Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены две страницы с предложениями о покупке магнитов, позволяющих останавливать или корректировать показания приборов учета жилищно-коммунальных услуг.

Сайты находились в свободном доступе для пользователей.

Для исключения доступа граждан к данным ресурсам прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании размещенной на них информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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