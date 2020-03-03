2020-03-03T17:08:07+03:00
Общество

Тверским детям рекомендуют больше гулять и принимать витамин D

Но витамины принимают только по назначению врача
Виктория ТУШКОВА
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Прогулки и спорт эффективнее марлевой повязки защитят от ОРВИ.Прогулки и спорт эффективнее марлевой повязки защитят от ОРВИ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Начало весны - традиционное время ослабления иммунитета и разгула респираторно-вирусных инфекций. Минздрав Тверской области опубликовал советы, которые даёт в этот сезон аллерголог-иммунолог Детской областной клинической больницы Евгений Нусинов.

Первое, что посоветовал доктор дабы сберечь детское здоровье - это гулять. Каждый день и минимум по полчаса. Кроме того - заниматься спортом и соблюдать режим труда и отдыха.

- В последнее время дети много времени проводят в гаджетах, что вытекает в различные проявления дисфункции вегетативной нервной системы, - отметил Евгений Нусинов. Поэтому нужно ограничивать общение ребёнка с различными гаджетами до получаса в день.

Также доктор добавил, что нынче очень мало солнца, а значит для профилактики простудных заболеваний можно принимать витамин D или курсы поливитаминов, фитотерапии. Но только по назначению врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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