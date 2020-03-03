Встреча с выдающимися выпускниками факультета физкультуры состоится в Твери

3 Март 2020 2020-03-03T16:44:56+03:00

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Встреча с выдающимися выпускниками факультета физической культуры состоится в Тверском государственном университете. Это собрание станет одним из мероприятий празднования 150-летия вуза.

В актовом зале факультета физической культуры ТвГУ (улица 2-я Грибоедова, дом 24, корпус 9) 27 марта в полдень соберутся выпускники, преподаватели и нынешние студенты факультета.

Факультет физической культуры - один из старейших факультетов Твгу. Ещё в составе Калининского педагогического института он подготовил более 700 учителей физической культуры.

СПРАВКА "КП"

В 2020 году ТвГУ празднует большой юбилей. Историю университет ведёт с 1 декабря 1870 года. В этот день была открыта частная женская учительская школа Павла Максимовича. В 1917 году она была реформирована в Тверской учительский институт, а в 1935 году - в Калининский педагогический институт.Калининским государственным университетом вуз стал 1 сентября 1971 года. В 1990 году Калининский государственный университет был переименован в Тверской.

ИСТОЧНИК KP.RU