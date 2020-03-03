2020-03-03T16:42:54+03:00
Общество

Денис Черных покидает пост руководителя Госавтоинспекции Тверской области

Карьеру он продолжит в правительстве региона
Ольга ТРОФИМОВА
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Денис Черных уходит работать в правительство регионаДенис Черных уходит работать в правительство регионаФото: Ирина ТАРАСОВА
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Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, полковник полиции Денис Черных покидает свой пост. Об этом 3 марта стало известно ТИА.

Месторуководителя с приставкой и.о. займет полковник полиции Андрей Григорьев, который занимал должность заместителя начальника тверского Управления ГИБДД.

Известно, что Денис Черных останется в Твери, но перейдет на работу в правительство Тверской области.

Напомним, в должности начальника региональной Госавтоинспекции он работает с января 2017 года.

СПРАВКА "КП":

Денис Игоревич Черных родился в Твери в 1977 году. Окончил школу №37. Служил в армии. В ГАИ начал работать в 1999 году в должности инспектора, был принят в отдельный батальон дорожно-патрульной службы Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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