2020-03-03T15:56:08+03:00
Общество

Невсхожими семенами торговали на рынке в Осташкове Тверской области

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Семена показали низкий процент всхожестиСемена показали низкий процент всхожестиФото: Евгения ГУСЕВА
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Специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Осташкове были отобраны образцы пакетированных семян сортовых овощных культур: базилик «Ароматный», капуста белокочанная «Харьковская зимняя», капуста пекинская «Нежность», щавель листовой «Крупнолистовой», морковь «Улучшенная (Нанте)», укроп «Мамонт», петрушка листовая «Обыкновенная».

По результатам проверки, проведенной экспертами Тверской межобластной ветлаборатории, пробы данных семян показали низкий процент всхожести, не соответствующий ГОСТУ.

- Это свидетельствует о том, что из таких семян нельзя получить хороший урожай, - уточнили в ведомстве.

Некачественная продукция изъята из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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