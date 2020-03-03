8 Марта на улицах Твери женщинам будут дарить цветы

3 Март 2020 2020-03-03T15:48:17+03:00

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По случаю празднования Международного женского дня Тверь присоединилась к Всероссийской акции "Вам, любимые".

8 Марта в общественных местах города женщинам будут дарить цветы.

Добровольцы будут встречать женщин-пассажирок, прибывающих на железнодорожный и автовокзалы в Твери, "Волонтеры Победы" поздравят ветеранов-женщин с выездом к ним на дом, поздравлять прохожих будут на улице Трехсвятской.

Вместе с тем, в преддверии праздника, стартовал видео-поздравительный флешмоб. Мужчины могут поздравить женщин с праздником стихами русских поэтов. Для этого нужно прочитать стихотворение на камеру, дополнив его в конце словами "Это тебе, любимая!", и выложить ролик в социальную сеть "Вконтакте" c хэштегом #этотебелюбимая.

ИСТОЧНИК KP.RU