Игорь Руденя поздравил Ржев и еще нескольких городов и районов Тверской области с 77-летней годовщиной освобождения от фашистов

3 Март 2020 2020-03-03T15:28:58+03:00

В первые дни марта памятную дату празднуют сразу несколько муниципалитетов

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3 марта заседание областного правительства началось по-особому. Губернатор Игорь Руденя напомнил всем собравшимся о том, что 77 лет назад в ходе Ржевско-Вяземской операции в 1943 году Красная Армия перешла в наступление на территории Верхневолжья.

— 2 марта был освобождён Нелидовский район, 3 марта – Ржев, Ржевский и Зубцовский районы, 4 марта – Оленинский район, — сказал Игорь Руденя

Губернатор поздравил жителей и руководство этих муниципалитетов с памятной датой. А затем на большом экране зала заседаний показали кадры военной кинохроники: пикирование самолётов, шеренги солдат Вермахта, поднимающихся в атаку советских бойцов, руины освобожденного Ржева...

Игорь Руденя напомнил, что Иосиф Сталин 5 января 1942 года отдал приказ освободить Ржев от фашистов. Выполнить его удалось лишь через 14 месяцев ценой огромных потерь...

Память воинов, павших на ржевской земле, увековечит Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие станет одним из ключевых событий празднования 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU