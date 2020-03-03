За кражу из магазина росгвардейцы задержали двух жителей Тверской области
По подозрению в краже из магазина сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей 18 и 19 лет. Подозреваемые - жители Конакова - попались на краже одежды в одном из бутиков, расположенных в гипермаркете на Октябрьском проспекте в Твери.
Экипаж группы задержания выехал по сигналу "тревога" в охраняемый магазин. На месте происшествия выяснилось, что молодые люди взяли в торговом зале мужскую одежду и пытались покинуть магазин, не оплатив товар.
Для дальнейшего разбирательства злоумышленники были переданы сотрудникам полиции. Сумма причиненного ущерба составила более 13 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU