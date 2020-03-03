2020-03-03T14:23:58+03:00
Спорт

Тверские каратисты завоевали "золото" первенства России по киокусинкай

Большинство бов спортсмены закончили досрочно
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские каратисты завоевали "золото" первенства России по киокусинкай Фото: областной спорткомитетТверские каратисты завоевали "золото" первенства России по киокусинкай Фото: областной спорткомитет
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В минувшую субботу, 29 февраля, в Московском центре боевых искусств прошел первый день первенства России по киокусинкай (Кекусин).

В соревнованиях принимали участие более 350 спортсменов из 45 регионов России в возрастных категориях 12-13 и 14-15 лет. Два тверских спортсмена Артем Таран (категория до 65 кг), Никита Ботагов (категория до 55 кг) воспитанники тренера Алексея Волкова ДЮСШ Спирово одержали победу в первенстве России и поднялись на высшую ступень пьедестала.

- Девять из десяти боёв наши спортсмены закончили досрочно, - сообщает областной спорткомитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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