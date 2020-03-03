Предпринимателей Твери прилашают на семинар по дизайн-коду города
12 марта на площадке Центра оказания услуг "Мой бизнес" состоится встреча для предпринимателей. Участникам расскажут о размещении в городе информационных конструкций по новым правилам.
На семинаре будет обсуждаться возможность предоставления субъектам малого и среднего бизнеса субсидий из бюджета города на приведение информационных конструкций в соответствие с утвержденными требованиями. Также собравшиеся смогут задать вопросы, касающиеся внедрения в Твери дизайн-кода.
Напомним, что дизайн-код определен на семи магистральных улицах: Советской, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятской, Тверском проспекте, проспектах Чайковского и Калинина.
Начало семинара в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU