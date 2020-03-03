2020-03-03T14:11:17+03:00
Общество

Предпринимателей Твери прилашают на семинар по дизайн-коду города

Он состоится 12 марта
Ольга ТРОФИМОВА
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Предпринимателям расскажут все о дизайн-коде Фото: администрация ТвериПредпринимателям расскажут все о дизайн-коде Фото: администрация Твери
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12 марта на площадке Центра оказания услуг "Мой бизнес" состоится встреча для предпринимателей. Участникам расскажут о размещении в городе информационных конструкций по новым правилам.

На семинаре будет обсуждаться возможность предоставления субъектам малого и среднего бизнеса субсидий из бюджета города на приведение информационных конструкций в соответствие с утвержденными требованиями. Также собравшиеся смогут задать вопросы, касающиеся внедрения в Твери дизайн-кода.

Напомним, что дизайн-код определен на семи магистральных улицах: Советской, Вагжанова, Софьи Перовской, Трехсвятской, Тверском проспекте, проспектах Чайковского и Калинина.

Начало семинара в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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