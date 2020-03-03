Полицейские раскрыли кражу иномарки в Твери

3 Март 2020 2020-03-03T13:17:23+03:00

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В полицию с заявлением о краже автомобиля обратился 25-летний житель Заволжского района Твери. Молодой человек сообщил, что в ночь на 1 марта неизвестный похитил принадлежащий его знакомой автомобиль "Шевроле Авео", припаркованный на пересечении улиц Зинаиды Коноплянниковой и Красина.

На место происшествия выехала оперативная группа, на автомобиль была составлена ориентировка и введен спецплан "Перехват".

Злоумышленника задержали. Им оказался неработающий 47-летний местный житель. Фигурант признался в содеянном. Автомобиль передали владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 166 УК РФ. Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU