В Твери мошенники обманули пенсионерку на 600 тысяч рублей

3 Март 2020 2020-03-03T13:04:41+03:00

В Твери пенсионерку обманули на 600 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В полицию обратилась 78-летняя жительница Твери. Пенсионерка сообщила, что у нее обманным путем похитили 600 тысяч рублей.

Женщине позвонил неизвестный и представившись сотрудником банка сообщил, что с ее счета произошло несанкционированное списание средств. Собеседник предложил заблокировать карту и попросил продиктовать данные карты и коды.

Заявительница выполнила все указания звонившего, после чего деньги с ее банковской карты были переведены на неизвестный счет, связь с "работником банка" прекратилась и пенсионерка поняла, что ее обманули.

Личность звонившего устанавливается. По ч. 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU