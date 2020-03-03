В Твери мошенники обманули пенсионерку на 600 тысяч рублей
В полицию обратилась 78-летняя жительница Твери. Пенсионерка сообщила, что у нее обманным путем похитили 600 тысяч рублей.
Женщине позвонил неизвестный и представившись сотрудником банка сообщил, что с ее счета произошло несанкционированное списание средств. Собеседник предложил заблокировать карту и попросил продиктовать данные карты и коды.
Заявительница выполнила все указания звонившего, после чего деньги с ее банковской карты были переведены на неизвестный счет, связь с "работником банка" прекратилась и пенсионерка поняла, что ее обманули.
Личность звонившего устанавливается. По ч. 3 статьи 159 УК РФ возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU