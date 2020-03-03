В Твери Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Трехсвятской
На участке перед пешеходной зоной иномарка сбила пешехода
Пешеход скончался на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Специализированный следственный отдел разыскивает очевидцев наезда на мужчину пешехода на улице Трехсвятской в Твери.
Напомним, ДТП произошло утром, 23 февраля. 24-летний водитель, управляя автомобилем "FORD FOCUS", наехал 26-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
Всех, кто стал свидетелем аварии, просят передать имеющиеся сведения по телефонам ССО УМВД России по Тверской области: 8(4822)66-78-79; 8-952-086-26-78.
ИСТОЧНИК KP.RU