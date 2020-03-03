В Твери Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Трехсвятской

3 Март 2020 2020-03-03T11:07:38+03:00

Пешеход скончался на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

На участке перед пешеходной зоной иномарка сбила пешехода

Изменить размер текста: A A

Специализированный следственный отдел разыскивает очевидцев наезда на мужчину пешехода на улице Трехсвятской в Твери.

Напомним, ДТП произошло утром, 23 февраля. 24-летний водитель, управляя автомобилем "FORD FOCUS", наехал 26-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Всех, кто стал свидетелем аварии, просят передать имеющиеся сведения по телефонам ССО УМВД России по Тверской области: 8(4822)66-78-79; 8-952-086-26-78.

ИСТОЧНИК KP.RU