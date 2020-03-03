2020-03-03T11:07:38+03:00
Происшествия

В Твери Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП на улице Трехсвятской

На участке перед пешеходной зоной иномарка сбила пешехода
Ольга ТРОФИМОВА
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Пешеход скончался на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиПешеход скончался на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Специализированный следственный отдел разыскивает очевидцев наезда на мужчину пешехода на улице Трехсвятской в Твери.

Напомним, ДТП произошло утром, 23 февраля. 24-летний водитель, управляя автомобилем "FORD FOCUS", наехал 26-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Всех, кто стал свидетелем аварии, просят передать имеющиеся сведения по телефонам ССО УМВД России по Тверской области: 8(4822)66-78-79; 8-952-086-26-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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