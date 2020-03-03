На старты "Лыжни России - 2020" в Тверской области вышли более 4000 человек

3 Март 2020 2020-03-03T10:24:06+03:00

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В субботу, 29 февраля, в Тверской области, в деревне Большое Гришкино Калининского района состоялся региональный этап XXXVIII Всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2020". В этом году на старты вышли более 4000 человек. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году - в 2019-м на совренования съехались более 7000 участников.

Традиционно в забегах на разные истанции принимали участие лыжники - профессионалы и любители - всех возрастных категорий. Некоторые бежали целыми семьями.

- Ежегодно это масштабное, поистине всенародное событие объединяет тысячи любителей и профессионалов лыжного спорта. В Тверской области год от года на старты выходит все больше семей. Именно дружные, здоровые семьи, сохраняющие традиционные ценности нашего народа, являются залогом уверенного будущего Тверской области и всей нашей страны, – отмечено в приветственном адресе от имени губернатора Игоря Рудени.

В этом году среди победителей есть участники из Твери, Удомли, Ржева, Бологое, Кашина, Зубцова, Конаковского, Лихославльского и Рамешковского районов. В трех семейных номинациях победили семьи из Рамешковского района, Твери, Конаково, Зубцова.

В Тверском региональном этапе приняли участие лыжники из других регионов страны. Так, среди женщин старшего возраста на дистанции 2,5 км третье место заняла Наталья Фомичева из города Великие Луки Псковской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/763768" frameborder="0"></iframe> "Лыжня России" в Твери.Олег ЗИНЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU