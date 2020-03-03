2020-03-03T09:59:27+03:00
Происшествия

Из ревности к бывшей жене житель Тверской области оставил детей без жилья

Мужчина сжег дом и все хозпостройки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Из ревности мужчина сжег все имуществоИз ревности мужчина сжег все имуществоФото: Мария ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Преступление совершил 33-летний житель Бельского района. Из ревности к бывшей жене мужчина поджег во дворе хозпостройку с сеном и ушел. Пламя перекинулось на другие строения и жилой дом. В итоге все имущество, принадлежащее супругам и их малолетним детям, оказалось уничтоженным.

Общий материальный ущерб потерпевших составил больше 200 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении умышленного поджога и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24