Из ревности к бывшей жене житель Тверской области оставил детей без жилья

3 Март 2020 2020-03-03T09:59:27+03:00

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Преступление совершил 33-летний житель Бельского района. Из ревности к бывшей жене мужчина поджег во дворе хозпостройку с сеном и ушел. Пламя перекинулось на другие строения и жилой дом. В итоге все имущество, принадлежащее супругам и их малолетним детям, оказалось уничтоженным.

Общий материальный ущерб потерпевших составил больше 200 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении умышленного поджога и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU