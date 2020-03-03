2020-03-03T08:32:58+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на скутере сбил девочку-пешехода

Угрозы жизни пострадавшей нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Девочка получила травмы после столкновения со скутеромДевочка получила травмы после столкновения со скутеромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 2 марта, на улице Центральной в деревне Грузины Торжокского района Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что водитель скутера, не имеющий права управления транспортным средством, наехал на тринадцатилетнюю девочку, которая шла навстречу движения скутера по краю проезжей части. На освещенном участке дороги пострадавшая обходила лужу.

В результате ДТП девочка получила травмы. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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