В Тверской области женщина отправится в колонию за то, что ударила ножом собутыльника

2 Март 2020 2020-03-02T20:09:51+03:00

В тюрьме она проведет восемь месяцев

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Перед судом предстала неоднократно судимая 35-летняя жительница Лихославльского района. Следствием установлено, что женщина выпивала с гостями у себя в квартире и повздорила с одним из знакомых.

В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в заушную область. Рану отребовалось зашивать.

После содеянного виновная сама вызвала сотрудников медицинского учреждения для оказания помощи.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, суд назанчил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU