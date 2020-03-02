2020-03-02T20:09:51+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина отправится в колонию за то, что ударила ножом собутыльника

В тюрьме она проведет восемь месяцев
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина проведет в колонии 8 месяцевЖенщина проведет в колонии 8 месяцевФото: Мария ЛЕНЦ
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Перед судом предстала неоднократно судимая 35-летняя жительница Лихославльского района. Следствием установлено, что женщина выпивала с гостями у себя в квартире и повздорила с одним из знакомых.

В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в заушную область. Рану отребовалось зашивать.

После содеянного виновная сама вызвала сотрудников медицинского учреждения для оказания помощи.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, суд назанчил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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