В Тверской области женщина отправится в колонию за то, что ударила ножом собутыльника
Перед судом предстала неоднократно судимая 35-летняя жительница Лихославльского района. Следствием установлено, что женщина выпивала с гостями у себя в квартире и повздорила с одним из знакомых.
В ходе конфликта женщина ударила мужчину ножом в заушную область. Рану отребовалось зашивать.
После содеянного виновная сама вызвала сотрудников медицинского учреждения для оказания помощи.
За умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, суд назанчил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU