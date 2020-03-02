Мост через Тьмаку в Твери будет строить подрядчик из Кесовой горы
В Твери завершился конкурс по выбору подрядчика на строительство пешеходного моста через реку Тьмака в районе Обелиска Победы. Муниципальный контракт заключен с ООО "ДСК" (Кесова Гора).
Мост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила Тверского. В соответствии с технической документацией, протяжённость моста составит 88,36 м, ширина – 5,5 м. Такая ширина позволит проехать по мосту машинам экстренных служб.
В составе проекта предусмотрено и благоустройство набережной реки Тьмаки в районе стадиона "Химик". Там обустроят пешеходные доржки, смонируют парковое освещение и подсветку мостового сооружения. На реализацию проекта потратят 158 млн рублей.
Завершить работы подрядчик должен до 20 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU