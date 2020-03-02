2020-03-02T19:06:41+03:00
Общество

Мост через Тьмаку в Твери будет строить подрядчик из Кесовой горы

На реализацию проекта потратят 158 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила Тверского Фото: администрация ТвериМост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила Тверского Фото: администрация Твери
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В Твери завершился конкурс по выбору подрядчика на строительство пешеходного моста через реку Тьмака в районе Обелиска Победы. Муниципальный контракт заключен с ООО "ДСК" (Кесова Гора).

Мост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила Тверского. В соответствии с технической документацией, протяжённость моста составит 88,36 м, ширина – 5,5 м. Такая ширина позволит проехать по мосту машинам экстренных служб.

В составе проекта предусмотрено и благоустройство набережной реки Тьмаки в районе стадиона "Химик". Там обустроят пешеходные доржки, смонируют парковое освещение и подсветку мостового сооружения. На реализацию проекта потратят 158 млн рублей.

Завершить работы подрядчик должен до 20 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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