Полное хранилище сена сгорело в Тверской области
Внутри находилось 170 рулонов
В Тверской области сгорел склад с сеномФото: Мария ОСИПОВА
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Сообщение о возгорании хозпостройки в деревне Морозово, Борковского сельского поселения, города Бежецка поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 3:30 утра 29 февраля.
По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит склад с сеном - одноэтажное бетонное здание, площадью 400 кв. метров.
Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось лишь в 9:15 утра.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в результате пожара сгорело 170 рулонов сена. Предположительная причина пожара – поджог. Ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU