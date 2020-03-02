2020-03-02T18:44:25+03:00
Происшествия

Полное хранилище сена сгорело в Тверской области

Внутри находилось 170 рулонов
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сгорел склад с сеномВ Тверской области сгорел склад с сеномФото: Мария ОСИПОВА
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Сообщение о возгорании хозпостройки в деревне Морозово, Борковского сельского поселения, города Бежецка поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 3:30 утра 29 февраля.

По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит склад с сеном - одноэтажное бетонное здание, площадью 400 кв. метров.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось лишь в 9:15 утра.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в результате пожара сгорело 170 рулонов сена. Предположительная причина пожара – поджог. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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