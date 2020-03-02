2020-03-02T20:52:23+03:00
Звезды

Все ради женщин: Тверская филармония окутает страстью и джазом

Концертные программы пройдут к Международному женскому дню
Ирина ТАРАСОВА
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Концертные программы пройдут к Международному женскому днюКонцертные программы пройдут к Международному женскому днюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К Международному женскому дню Тверская областная филармония готовит для тверичанок музыкальный подарок. И даже не один.

6 марта 18.30 дам и кавалеров приглашают на концертную программу «Оперные страсти». Перед зрителями выступит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и Губернаторский камерный хор «Русский партес». Дирижер - Андрей Кружков.

В исполнении солистов - Надежды Гулицкой (сопрано), заслуженной артистки России Татьяны Скворцовой (сопрано), Эммануила Штуко (сопрано), Ольги Атроховой (меццо-сопрано), Павла Шнипова (тенор), Николая Землянских (баритон) - прозвучат произведения Н.А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Ж. Бизе и др.

Днем позже, 7 марта 17.00, к Международному женскому дню пройдет концертная программа «Упоение джазом».

Прекрасных тверичанок и их спутников приглашает Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Квартет» в составе: Сергей Жилин (рояль), Егор Путилов (гитара), Александр Шутов (бас), Евгений Аноев (ударные).

ИСТОЧНИК KP.RU

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