2020-03-02T18:29:57+03:00
Звезды

В Твери пройдет весенний «Бал цветов»

По итогам которого выберут Короля и Королеву
Ирина ТАРАСОВА
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Обязательное условие для девушек - наличие головного убора в виде веночка или шляпки в форме цветка. Фото: ДК "Пролетарка"Обязательное условие для девушек - наличие головного убора в виде веночка или шляпки в форме цветка. Фото: ДК "Пролетарка"
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7 марта в ДК "Пролетарка" пройдет "Бал цветов", который вот уже 12 лет называют правопреемником "Бала влюбленных, праздника тех, кто влюблен в искусство бальных танцев, чарующую музыку вальсов, танго и фокстротов.

- Как говорят французские модницы, любая женщина может соорудить из ничего салат, скандал и шляпку! – уверяет идейный вдохновитель мероприятия, а также руководитель студии спортивного бального танца «Овация» Елена Чечина.

Кстати, о шляпках… Непременное условие для дам - участниц "Бала цветов" – наличие головного убора в виде веночка или шляпки в форме цветка, а также вечернего наряда - платья полной длины или миди, по возможности перчаток и веера. Для кавалеров – это классический костюм или рубашка с брюками, смокинг, фрак, туфли.

Впервые за всю 12 – летнюю историю "Бала цветов", все действо будет происходить под "живой звук" Тверского муниципального оркестра русских народных инструментов им. В.В.Андреева. Также в программе - игры, цветочная фотозона и работа творческой студии по изготовлению цветочного декора, а также символа бала - в форме "девушки – цветка"!

В финале выберут Короля и Королеву бала и вручат подарки подарки за лучшие костюмы.

Внимание! К участию приглашают всех, кто любит музыку, движение и общение с прекрасным!

Мастер – классы «от профессионалов» - 22 и 29 февраля в 12.00, а также 7 марта в 14.30 несомненно придадут смелости в принятии окончательного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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