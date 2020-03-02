Алиментщик из Тверской области заплатил долг, чтобы выехать заграницу

2 Март 2020 2020-03-02T18:14:27+03:00

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Исполнительное производство на должника находилось в отделе судебных приставов по Вышневолоцкому, Спировскому и Фировскому районам. Известно, что официально должник не работал и никакой материальной помощи ребенку не оказывал.

Судебный пристав-исполнитель УФССП России по Тверской области применил в отношении должника меры принудительного взыскания, в том числе вынес постановление о его временном ограничении на выезд из Российской Федерации.

Чтобы запланированная поздка не сорвалась, мужчина погасил долг по алиментам в 150 тысяч рублей на своего несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU