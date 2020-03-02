В Тверской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на убыль
Управление Роспотребнадзора по Тверской области держит на контроле уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.
Во данным ведомства, за девятую календарную неделю заболеваемость снизилась на 9%. Эпидемический порог в целом по области, во всех возрастных группах не превышен.
В областной столице количество заболевших также находится в пределах нормы.
- Преимущественно, при лабораторных исследованиях, выделяются возбудители негриппозной этиологии, а также единичные вирусы гриппа А и В, - уточняют в Роспотребнадзоре и напоминают, что во избежание заражения, необходимо соблюдать правила личной гигиены.
ИСТОЧНИК KP.RU