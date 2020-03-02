2020-03-02T17:44:55+03:00
Общество

В соцучреждениях Тверской области нашли молочные продукты со стеринами

Некачественные творог и сыр изъяты из оборота
Ольга ТРОФИМОВА
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Проверку качества провел РоссельхознадзорПроверку качества провел РоссельхознадзорФото: Дарья ЮДИНА
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Проверку провели инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области и отобрали пробы молочной продукции в социальном бюджетном учреждении здравоохранения Нелидовского района и в социальном образовательном учреждении города Вышнего Волочка.

Образцы были отправлены наэкспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, которая выявила, что творог жирностью 9%, произведенный в Ивановской области, а также сыр из Брянской области имеют в составе растительные масла и жиры (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин).

Выявленные факты являются нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза.

Некачественная продукция изъята из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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