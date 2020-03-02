В соцучреждениях Тверской области нашли молочные продукты со стеринами
Проверку провели инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области и отобрали пробы молочной продукции в социальном бюджетном учреждении здравоохранения Нелидовского района и в социальном образовательном учреждении города Вышнего Волочка.
Образцы были отправлены наэкспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, которая выявила, что творог жирностью 9%, произведенный в Ивановской области, а также сыр из Брянской области имеют в составе растительные масла и жиры (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин).
Выявленные факты являются нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза.
Некачественная продукция изъята из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU