В Тверской области будут внедрять комплекс «Безопасный город»

2 Март 2020 2020-03-02T17:35:43+03:00

На совещании обсудили все детали внедрения комплекса в регионе. Фото: ПТО

Начнут с Твери и Калининского района

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2 марта губернатор Игорь Руденя провёл в областном правительстве совещание. Обсуждались вопросы внедрения в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Речь шла о создании единого ситуационного центра, а также размещения серверного оборудования, на которое будут поступать данные с камер.

– Внедрение «Безопасного города» направлено на обеспечение комплексной безопасности общественных пространств, социальных учреждений, повышение антитеррористической защищённости, возможность анализа и прогнозирования ЧС, – сказал Игорь Руденя.

Глава региона поручил при разработке проекта по внедрению комплекса предусмотреть все детали. В частности, помимо установки стационарных камер необходимо подключить к системе уже действующие камеры видеонаблюдения.

Также необходимо будет наладить работу передвижных комплексов видеофиксации. Речь идёт о камерах с высоким разрешением, которые позволят распознавать лица.

Как сообщает областное правительство, внедрение комплекса планируется провести в несколько этапов. Сначала это будет сделано в Твери и Калининском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU