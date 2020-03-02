2020-03-02T17:35:43+03:00
Общество

В Тверской области будут внедрять комплекс «Безопасный город»

Начнут с Твери и Калининского района
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
На совещании обсудили все детали внедрения комплекса в регионе. Фото: ПТОНа совещании обсудили все детали внедрения комплекса в регионе. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

2 марта губернатор Игорь Руденя провёл в областном правительстве совещание. Обсуждались вопросы внедрения в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Речь шла о создании единого ситуационного центра, а также размещения серверного оборудования, на которое будут поступать данные с камер.

– Внедрение «Безопасного города» направлено на обеспечение комплексной безопасности общественных пространств, социальных учреждений, повышение антитеррористической защищённости, возможность анализа и прогнозирования ЧС, – сказал Игорь Руденя.

Глава региона поручил при разработке проекта по внедрению комплекса предусмотреть все детали. В частности, помимо установки стационарных камер необходимо подключить к системе уже действующие камеры видеонаблюдения.

Также необходимо будет наладить работу передвижных комплексов видеофиксации. Речь идёт о камерах с высоким разрешением, которые позволят распознавать лица.

Как сообщает областное правительство, внедрение комплекса планируется провести в несколько этапов. Сначала это будет сделано в Твери и Калининском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все ради женщин: Тверская филармония окутает страстью и джазом
В Тверской области женщина отправится в колонию за то, что ударила ножом собутыльника
6 марта в Твери выберут «Мисс Тверь 2020»
Мост через Тьмаку в Твери будет строить подрядчик из Кесовой горы
Полное хранилище сена сгорело в Тверской области
Двух кобыл и мерина украли в Тверской области
В Твери пройдет весенний «Бал цветов»
Алиментщик из Тверской области заплатил долг, чтобы выехать заграницу
В Тверской области заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на убыль
В соцучреждениях Тверской области нашли молочные продукты со стеринами
В Центре спасения медвежат рассказали, почему новые подопечные, медвежата-тройняшки, лишились мамы
В Тверской области будут внедрять комплекс «Безопасный город»
Курицу с листериями обнаружили на складе в Тверской области
В результате ДТП двум пострадавшим потребовалась помощь санавиации в Тверской области
В Твери ищут волонтёров для помощи пациентам геронтологического центра
В Твери уже можно бронировать путевку в загородные летние лагеря
Четырнадцатилетняя вокалистка из Твери поразила жюри шоу "Голос", спев старинную песню швейцарских пастухов
В Торжке Тверской области драка двух мужчин закончилась смертью одного из них
В Твери простились с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром
В Твери снизился спрос на самое дешёвое жильё