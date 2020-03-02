2020-03-02T17:34:22+03:00
Общество

Курицу с листериями обнаружили на складе в Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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На складе общепита нашли курицу с листериямиНа складе общепита нашли курицу с листериямиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В феврале инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на продовольственном складе предприятия общественного питания в Удомле была отобрана проба мясной продукции.

Результат проведенной Тверской межобластной ветлабораторией экспертизы показал в пробе замороженных голеней цыплят-бройлеров, произведенных в Тверской области, несоответствие по показателю Listeria monocytogenes, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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