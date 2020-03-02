В результате ДТП двум пострадавшим потребовалась помощь санавиации в Тверской области

2 Март 2020 2020-03-02T16:13:28+03:00

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На минувшей неделе вертолеты санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации, КА-32А МЧС России и МИ-8 МТВ-1 совершили три срочных вылета в районы Тверской области.

25 и 29 февраля авиамедицинские бригады отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы доставили в Тверь двух пострадавших в результате ДТП из Западной Двины и Осташкова.

Оба пациента с тяжелыми травмами госпитализированы в Тверь, в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в областном минздраве.

Еще одну пациентку доставили в Тверь на вертолете санавиации 28 февраля. У женщины из Молоковского района был диагностирован острый инфаркт миокарда. Ее передали медикам сосудистого центра ОКБ, где она будет проходить дальнейшее лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU