В Твери ищут волонтёров для помощи пациентам геронтологического центра

2 Март 2020 2020-03-02T16:02:42+03:00

Волонтёры для помощи пожилым людям всегда нужны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одиноким пожилым людям нужна помощь в покупке лекарств и простое человеческое участие

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Посещение Тверского дома-интерната для престарелых и инвалидов (геронтологического центра) волонтёры запланировали на 11 марта (это будет среда).

Визиты помощи одиноким пожилым людям регулярно организуют добровольцы молодёжного православного клуба "Ирини".

Молодёжь помогает пациентам геронтологического центра с покупкой продуктов и лекарств, развлекает их беседами. Для этого всегда требуется помощь новых волонтёров.

11 марта всех желающих посетить дом-интернат и внести лепту в доброе дело ждут в 18:25 на улице Маршала Конева, 73-а.

ИСТОЧНИК KP.RU