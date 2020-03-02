2020-03-02T16:02:42+03:00
Общество

В Твери ищут волонтёров для помощи пациентам геронтологического центра

Одиноким пожилым людям нужна помощь в покупке лекарств и простое человеческое участие
Виктория ТУШКОВА
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Волонтёры для помощи пожилым людям всегда нужныВолонтёры для помощи пожилым людям всегда нужныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Посещение Тверского дома-интерната для престарелых и инвалидов (геронтологического центра) волонтёры запланировали на 11 марта (это будет среда).

Визиты помощи одиноким пожилым людям регулярно организуют добровольцы молодёжного православного клуба "Ирини".

Молодёжь помогает пациентам геронтологического центра с покупкой продуктов и лекарств, развлекает их беседами. Для этого всегда требуется помощь новых волонтёров.

11 марта всех желающих посетить дом-интернат и внести лепту в доброе дело ждут в 18:25 на улице Маршала Конева, 73-а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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