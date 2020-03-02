В Твери ищут волонтёров для помощи пациентам геронтологического центра
Одиноким пожилым людям нужна помощь в покупке лекарств и простое человеческое участие
Волонтёры для помощи пожилым людям всегда нужныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Посещение Тверского дома-интерната для престарелых и инвалидов (геронтологического центра) волонтёры запланировали на 11 марта (это будет среда).
Визиты помощи одиноким пожилым людям регулярно организуют добровольцы молодёжного православного клуба "Ирини".
Молодёжь помогает пациентам геронтологического центра с покупкой продуктов и лекарств, развлекает их беседами. Для этого всегда требуется помощь новых волонтёров.
11 марта всех желающих посетить дом-интернат и внести лепту в доброе дело ждут в 18:25 на улице Маршала Конева, 73-а.
ИСТОЧНИК KP.RU