В Твери уже можно бронировать путевку в загородные летние лагеря

2 Март 2020 2020-03-02T15:55:00+03:00

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня в Твери открылась запись в муниципальные оздоровительные лагеря на летний период 2020 года.

Забронировать путевку для детей и подростков в этом году можно в восемь загородных оздоровительных лагерей, палаточный лагерь "Родники" и на детскую дачу "Отмичи".

Чтобы оставить заявку, необходимо зарегистрироваться на портале, указать информацию о ребенке, выбрать желаемый лагерь и смену. Там же представлена информация о каждом лагере и стоимость путевки.

Отметим, что в прошлом году в муницпальных лагерях отдохнули более 5000 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU