В Твери уже можно бронировать путевку в загородные летние лагеря
Запись детей открылась 2 марта
В Твери стартовала запись в летние загородные лагеря Фото: администрация Твери
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С сегодняшнего дня в Твери открылась запись в муниципальные оздоровительные лагеря на летний период 2020 года.
Забронировать путевку для детей и подростков в этом году можно в восемь загородных оздоровительных лагерей, палаточный лагерь "Родники" и на детскую дачу "Отмичи".
Чтобы оставить заявку, необходимо зарегистрироваться на портале, указать информацию о ребенке, выбрать желаемый лагерь и смену. Там же представлена информация о каждом лагере и стоимость путевки.
Отметим, что в прошлом году в муницпальных лагерях отдохнули более 5000 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU