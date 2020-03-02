2020-03-02T15:40:22+03:00
Общество

Четырнадцатилетняя вокалистка из Твери поразила жюри шоу "Голос", спев старинную песню швейцарских пастухов

Полина Грознова исполнила ее на австрийском языке
Ольга ТРОФИМОВА
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Четырнадцатилетняя вокалистка успешно прошла отбор из тысяч участников, удивив жюри необычной песней Фото: ТИАЧетырнадцатилетняя вокалистка успешно прошла отбор из тысяч участников, удивив жюри необычной песней Фото: ТИА
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Ученица седьмого класса тверской школы №55 Полина Грознова участвует в новом сезоне шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Четырнадцатилетняя вокалистка успешно прошла отбор из тысяч участников, удивив жюри необычной песней.

Девушка не просто спела известный хит, а выбрала необычную песню и манеру исполнения - в сложной технике "йодль" Полина спела старинную песню пастухов в Швейцарии на языке оригинала.

Сама песня скорее шутливая и рассказывает о том, что "у сестры моего отца семеро детей от разных мужей", а вот резкие переходы с грудного (горлового) регистра в фальцет (головное пение) и обратно и есть тот самый "йодль", спеть который может не каждый профессиональный вокалист.

Несмотря на столь серьёзное увлечение вокалом, Полина хорошо успевает учиться в школе и ходить на фитнес тренировки. Девушка рассказала ТИА, что одноклассники и друзья поддерживают её как участницу проекта "Голос" и просят иногда что-нибудь спеть.

Свою будущую профессию Полина намерена связать с музыкой, кино или театром.

Эфир шоу "Голос. Дети" с участием Полины Грозновой зрители увидят по телевидению в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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