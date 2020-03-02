В Торжке Тверской области драка двух мужчин закончилась смертью одного из них

2 Март 2020 2020-03-02T15:19:47+03:00

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Преступление было совершено в Торжке, в одной из квартир дома по улице Горького, 27 февраля.

По версии следствия, двое мужчин поссорились во время совместного распития спиртного и подрались. Один из участников конфликта сильно избил своего противника и скрылся с места происшествия. На следующий день потерпевший скончался в больнице.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке статей 91-92 УПК РФ. В полиции мужчина сознался в содеянном.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении фигуранта по ч. 4 ст. 111 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения, в ближайшее время планируется предъявление обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU