В Твери простились с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром

2 Март 2020 2020-03-02T14:36:03+03:00

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2 марта в Тверском академическом театре драмы состоялась церемония прощания с Почётным гражданином Тверской области Иваном Райдуром. Иван Петрович умер 29 февраля на 76-м году жизни.

С 1964 по 1990 годы Иван Райдур работал в Министерстве финансов РСФСР по Калининской области. С 1990 по 2001 год руководил финансовым управлением и департаментом в администрации Тверской области. С 1997 по 2004 год был заместителем губернатора.

В 2005 году был избран в Законодательное Собрание Тверской области 4- го созыва, где возглавлял комитет по бюджету и налогам.

Удостоен званий Почетный гражданин Тверской области, заслуженный экономист России. Награжден знаками губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» и «За заслуги перед Тверской областью».

На церемонии прощания пришли руководители и представители федеральных, областных и муниципальных структур разных лет, родные, друзья и коллеги Ивана Райдура. Губернатор Игорь Руденя отметил, что Иван Райдур сыграл важнейшую роль в формировании современной экономики Верхневолжья.

– Жизнь и работа Ивана Петровича — это образец гражданского и человеческого служения обществу. Иван Петрович относится к той плеяде людей, о которых можно сказать, что они жили и работали с государственным подходом. Это достойный пример нашему поколению чиновников: как нужно трудиться, решать задачи, которые перед нами стоят, — сказал во время церемонии прощания Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU