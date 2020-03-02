2020-03-02T14:36:03+03:00
Общество

В Твери простились с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром

Он внёс большой вклад в формирование современной экономики Верхневолжья
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Тверская область простилась с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром. Фото: ПТОТверская область простилась с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

2 марта в Тверском академическом театре драмы состоялась церемония прощания с Почётным гражданином Тверской области Иваном Райдуром. Иван Петрович умер 29 февраля на 76-м году жизни.

С 1964 по 1990 годы Иван Райдур работал в Министерстве финансов РСФСР по Калининской области. С 1990 по 2001 год руководил финансовым управлением и департаментом в администрации Тверской области. С 1997 по 2004 год был заместителем губернатора.

В 2005 году был избран в Законодательное Собрание Тверской области 4- го созыва, где возглавлял комитет по бюджету и налогам.

Удостоен званий Почетный гражданин Тверской области, заслуженный экономист России. Награжден знаками губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» и «За заслуги перед Тверской областью».

На церемонии прощания пришли руководители и представители федеральных, областных и муниципальных структур разных лет, родные, друзья и коллеги Ивана Райдура. Губернатор Игорь Руденя отметил, что Иван Райдур сыграл важнейшую роль в формировании современной экономики Верхневолжья.

– Жизнь и работа Ивана Петровича — это образец гражданского и человеческого служения обществу. Иван Петрович относится к той плеяде людей, о которых можно сказать, что они жили и работали с государственным подходом. Это достойный пример нашему поколению чиновников: как нужно трудиться, решать задачи, которые перед нами стоят, — сказал во время церемонии прощания Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате ДТП двум пострадавшим потребовалась помощь санавиации в Тверской области
В Твери ищут волонтёров для помощи пациентам геронтологического центра
В Твери уже можно бронировать путевку в загородные летние лагеря
Четырнадцатилетняя вокалистка из Твери поразила жюри шоу "Голос", спев старинную песню швейцарских пастухов
В Торжке Тверской области драка двух мужчин закончилась смертью одного из них
В Твери простились с Почётным гражданином региона Иваном Райдуром
В Твери снизился спрос на самое дешёвое жильё
В Тверской области вор позарился на бытовую технику в доме москвички
Тверская область вошла в ТОП-10 регионов
За контрабанду запрещенных препаратов спортсмену из Твери грозит тюремный срок
Полкило растительного наркотика хранил дома житель Тверской области
Жителям деревни в Тверской области начисляли плату за невывезенный мусор
Житель Тверской области зарубил топором своего знакомого
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три автомобиля
Стало известно, какие сельские Дома культуры отремонтируют в Тверской области
При столкновении двух машин в Твери пострадала женщина-водитель
В первую неделю весны во всех районах Твери пройдут отключения света
В Тверском императорском дворце пройдёт музейно-театральный вечер для женщин
Виртуальный концертный зал появится в Лихославльском районе
Прощание с Иваном Райдуром пройдёт в Тверском академическом театре драмы
Мужчина в Конаково Тверской области нёс, но не донёс наркотики до цели
У жителя Андреаполя Тверской области украли автомобиль
Над Тверью в Прощёное воскресенье появилось гало
Эксперты-криминалисты тверской полиции отмечают профессиональный праздник
На трассе «Балтия» в Тверской области водители погибали и получали ранения
Танцевальным шоу в центре Твери молодой человек сделал возлюбленной предложение
В центре Твери будут жечь чучело так и не пришедшей зимы