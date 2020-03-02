В Твери снизился спрос на самое дешёвое жильё

2 Март 2020 2020-03-02T13:51:33+03:00

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За год спрос на комнаты в Твери снизился на 26,2%. Интерес к покупке такого жилья в среднем по стране тоже упал, но меньше — на 8,7 %.

Изменение спроса на комнаты в городах России проанализировали аналитики портала Domofond.ru. Они изучили покупки этого самого дешёвого жилья в городах с населением свыше 250 тысяч человек. Из городов, вошедших в рейтинг, самое быстрое снижение интереса к комнатам отмечено в Волгограде, там спрос за год упал на 45,4%. Выросла доля спроса максимально в Ставрополе, на 35,4%.

В рейтинге спроса на комнаты (от большего к меньшему) Тверь оказалась на 64 позиции из 76-ти.

Среди областных центров соседних с Тверской областью регионов, картина следующая:

Вологда: спрос на комнаты упал на 31,1%;

Ярославль: спрос на комнаты упал на 33,3%;

Смоленск: спрос на комнаты упал на 33,8%;

Великий Новгород — не вошёл в рейтинг;

Псков — не вошёл в рейтинг.

В Москве спрос на комнаты снизился гораздо меньше — на 6,9%. В Санкт-Петербурге — ещё меньше, на 2,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU