В Твери снизился спрос на самое дешёвое жильё
За год спрос на комнаты в Твери снизился на 26,2%. Интерес к покупке такого жилья в среднем по стране тоже упал, но меньше — на 8,7 %.
Изменение спроса на комнаты в городах России проанализировали аналитики портала Domofond.ru. Они изучили покупки этого самого дешёвого жилья в городах с населением свыше 250 тысяч человек. Из городов, вошедших в рейтинг, самое быстрое снижение интереса к комнатам отмечено в Волгограде, там спрос за год упал на 45,4%. Выросла доля спроса максимально в Ставрополе, на 35,4%.
В рейтинге спроса на комнаты (от большего к меньшему) Тверь оказалась на 64 позиции из 76-ти.
Среди областных центров соседних с Тверской областью регионов, картина следующая:
Вологда: спрос на комнаты упал на 31,1%;
Ярославль: спрос на комнаты упал на 33,3%;
Смоленск: спрос на комнаты упал на 33,8%;
Великий Новгород — не вошёл в рейтинг;
Псков — не вошёл в рейтинг.
В Москве спрос на комнаты снизился гораздо меньше — на 6,9%. В Санкт-Петербурге — ещё меньше, на 2,4%.
ИСТОЧНИК KP.RU