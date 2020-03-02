2020-03-02T13:29:12+03:00
Происшествия

В Тверской области вор позарился на бытовую технику в доме москвички

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области вынес бытовую технику из дома москвичкиЖитель Тверской области вынес бытовую технику из дома москвичкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась 46-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что из ее дома пропала бытовая техника на общую сумму свыше 40 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа обследовала место преступления и выяснила, что злоумышленник проник в дом, разбив окно.

Местонахождение и личность подозреваемого были установлены. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Торжокского района. Злоумышленник задержан, в содеянном сознался.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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