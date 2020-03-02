Тверская область вошла в ТОП-10 регионов
По итогам января Тверская область заняла 6-е место в медиарейтинге «Медиалогии» по упоминаемости регионов РФ в контексте «майского указа» Президента России от 7 мая 2018 года. В документе определены стратегические задачи развития страны до 2024 года.
Высокое место нашего региона в медиарейтинге в основном обусловлено растиражированной в СМИ новостью о совещании областного правительства о реализации нацпроектов. Его 29 января провёл губернатор Игорь Руденя.
– Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами, – подчеркнул тогда Игорь Руденя. – Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии.
Губернатор недвусмысленно добавил, что руководители региональных ведомств и главы муниципалитетов лично отвествененны за эффективную реализацию нацпроектов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»