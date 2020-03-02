2020-03-02T13:18:46+03:00
Политика

Тверская область вошла в ТОП-10 регионов

Речь идёт о медиарейтинге по упоминаемости «майского указа» Владимира Путина
Александр ЖМУЛИН
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Реализацию нацпроектов в регионе в областном правительстве обсудили 29 января. Фото: ПТОРеализацию нацпроектов в регионе в областном правительстве обсудили 29 января. Фото: ПТО
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По итогам января Тверская область заняла 6-е место в медиарейтинге «Медиалогии» по упоминаемости регионов РФ в контексте «майского указа» Президента России от 7 мая 2018 года. В документе определены стратегические задачи развития страны до 2024 года.

Высокое место нашего региона в медиарейтинге в основном обусловлено растиражированной в СМИ новостью о совещании областного правительства о реализации нацпроектов. Его 29 января провёл губернатор Игорь Руденя.

– Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами, – подчеркнул тогда Игорь Руденя. – Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии.

Губернатор недвусмысленно добавил, что руководители региональных ведомств и главы муниципалитетов лично отвествененны за эффективную реализацию нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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